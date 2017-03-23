الخارجية الروسية: الغرب صامت على الإرهاب في سوريا

موسكو - (أ ش أ )

عبرت الخارجية الروسية عن خيبة الأمل من رفض الدول الغربية في مجلس الأمن إدانة الهجمات الدموية الأخيرة في دمشق، مشيرة إلى أن هذا يدل على تقاعس الغرب في اتخاذ خطوات فعالة لمحاربة الإرهاب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم "، إن رفض إدانة الأعمال الإرهابية في التي شهدتها دمشق في منتصف شهر مارس الجاري والتكتم على عن الحقائق حول استخدام إرهابيي "داعش" الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق، يدل على عدم الرغبة في اتخاذ إجراءات فعالة لردع الخطر الإرهابي الذي مازال عند مستويات مرتفعة جدا.

واعتبرت زاخاروفا أن الهجمات الإرهابية في دمشق وريف حماة تؤكد أن محاربة الإرهاب تبقى على رأس الأولويات فيما يخص جدول أعمال المفاوضات السورية التي استؤنفت في جنيف يوم الخميس.

ومن جانب آخر، رحبت زخاروفا بتصميم دمشق على تحقيق نتائج عملية خلال مفاوضات جنيف، معربة عن أملها في أن يبدي ممثلو المعارضة السورية قدرات كبيرة على عقد الاتفاق وتمسكهم باستعادة السلام والنظام في الأراضي السورية.