دراسة: زيت السمك لا يصنع أطفالًا أذكياء

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كشفت دراسة علمية حديثة أن المعتقد الشائع بأهمية زيت السمك لإنجاب طفل ذكي، قد لا يكون دقيقًا.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في إستراليا، أن تناول المرأة لزيت السمك لا يعني بالضرورة إنجاب طفل ذكي، لاسيما وأن العناصر المغذية والمكونة لخلايا المخ في الطفل قد لا تتصل مباشرة بنوعية الطعام الذي تتناوله الحامل، وذلك وفقًا لموقع "ِSBS”.

وأشارت الدراسة إلى أن زيت السمك قد يكون لاعبًا حيويًا في ذكاء الطفل الثاني، بعد أن تترسخ الدهون المفيدة له في جسم الأم، وهو الأمر الذي قد يعزز فرص ولادة طفل ذكي بشبكة أكثر تعقيدًا في تكوين خلايا المخ.

ونفت الدراسة أن يكون لزيت السمك أي دور في تطوير الأداء العقلي والذاكرة للطفل بعد الولادة، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضمانات ثابتة لهذا الأمر.