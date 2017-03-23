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سميرة سعيد «مبهورة» بـ«شيرين».. وتكشف عن رأيها في «عدوية»

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سميرة سعيد «مبهورة» بـ«شيرين».. وتكشف عن رأيها في «عدوية» سميرة سعيد «مبهورة» بـ«شيرين».. وتكشف عن رأيها في «عدوية»

التحرير

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سميرة سعيد واحدة من أبرز المطربات على الساحة الغنائية العربية، حلّت ضيفة على برنامج "شيري ستوديو"، المذاع على قناة DMC، والذي تقدمه الفنانة عبد الوهاب، ونرصد في السطور التالية أبرز ما جاء على لسان الفنانة المغربية خلال البرنامج.

1- الفن مش سبوبة

صرّحت "الديفا" بأن سر نجاحها الدائم هو أن الفن بالنسبة لها ليس عبارة عن "سبوبة" حيث يمثل لها "العشق".

وتحدثت عن ألبومها الأخير "عايزة اعيش" قائلة: "قصدت إن يبقى فيه جرعة بهجة، وطاقة إيجابية كبيرة وكنت اختار كل أغنية وطريقة غنائها بشكل يعبر عن المرأة القوية، لأن العادة جرت أن يكون الالبومات نصفها شجن والأخر سعادة وفرحة".

2- الصحاب عملة نادرة

أوضحت سميرة أنها محاطة ببعض الأصدقاء، قائلة: "الصحاب في الزمن ده عملة نادرة"، وأشادت بشيرين و"عفويتها وتلقائيتها"، وقالت لها: "إنتي صادقة ومش مصطنعة".

3- نفسي أغني شعبي

غنت "الديفا" أغنية شعبية لأول مرة بلقاء تليفزيوني، وكانت "يا بنت السلطان"، وأشادت بمغنيها أحمد عدوية، قائلة: "أنا بعتقد إنه من أحسن الناس اللي قدموا الغناء الشعبي"، وعبّرت عن تمنيها تقديم أغنية شعبية.

4- مش طباخة شاطرة

 اعترفت سميرة سعيد بأنها ليست طباخة ماهرة، بالرغم من تصريح شيرين بأنها تبدع في طبخة مغربية تُدعى "الحريرة".

5- موقف مع شيرين

 أعربت سميرة عن إنبهارها بموقف شيرين، عندما قررت أن تفطر أول أيام شهر رمضان في منزل "الديفا"، وقالت: "سابت حماتها وجوزها أول يوم وفطرت معايا عشان كنت لوحدي".

6- أغنية "بنلف"

كشفت سميرة أن أغنية "بنلف" لحنها الموسيقار بليغ حمدي عند وفاة "العندليب"، عبد الحليم حافظ، موضحةً أنها ليست الوحيدة التي غنتها، بل غنتها أيضاً الفنانة وردة، والفنان مصطفى قمر.

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التحرير

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