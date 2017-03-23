شيرين «عفوية» وهكذا عدت لزوجتي.. أهم تصريحات حماقي في «أنت أونلاين»

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يُعد محمد حماقي واحداً من أبرز المطربين على الساحة الغنائية، وهو الحائز على جوائز عديدة أهمها "MTV EMAs" العالمية، وقد حلّ ضيفاُ على برنامج "أنت أونلاين" المذاع على قناة "دبي"، والذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، ونبرز في التقرير التالي أجرأ وأهم التصريحات التي أدلى بها حماقي خلال هذا اللقاء.

شيرين وعمرو دياب

علّق حماقي على ما اعتبره الكثيرون "إهانة" الفنانة شيرين للهضبة عمرو دياب، خلال حفل زفاف الفنانين عمرو يوسف وكنده علوش، عندما قالت: "كبر وراحت عليه خلاص".

ورد حماقي على ذلك خلال البرنامج - وكان ضمن الحاضرين للحفل - قائلاً: "عمرو دياب عمري ماشفت ولا هشوف إنه راحت عليه ولا هتروح عليه، هو أكبر من كده بكتيير وبافتخر إنه نجم مصري.. شيرين عفوية وتلقائية، وساعات التلقائية بتبقى مؤذية".

رجوعه لزوجته

أوضح حماقي سبب رجوعه لزوجته، نهلة الحاجري، بعد انفصالهما لفترة بالرغم من قصة الحب التي جمعت بينهما، وقال بعض مستخدمي الـ"سوشيال ميديا" أن طرحه كليب أحدث أغانيه "مابلاش"، كان سبباً قوياً في رجوعهما.

وعلى هذا الأمر علق قائلاً: "كليپ ما بلاش مش هو السبب في رجوعي لنهلة.. لما سافرت أصور الكليب كنا رجعنا لبعض قبلها.. وخلال فترة انفصالنا قدرنا نشوف الخلافات بشكل مختلف ونحلّها، ورجوعنا لبعض بعتبره بداية جديدة ومختلفة".

في انتظار "فاطمة"

صرّح محمد حماقي بأنه ينتظر حاليًا مولودة جديدة من زوجته نهلة، وأسماها قبل قدومها باسم "فاطمة".

مكتب مخابرات

أكد حماقي أنه حريص في كل ألبوم جديد له على عدم تسرب أي أغنية من أغنياته، وقال: "وانا باشتغل في الألبوم بيبقى زي السر الحربي.. بتحس إن الاستديو مكتب مخابرات".