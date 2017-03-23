أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

شيرين «عفوية» وهكذا عدت لزوجتي.. أهم تصريحات حماقي في «أنت أونلاين»

Google+ Print
شيرين «عفوية» وهكذا عدت لزوجتي.. أهم تصريحات حماقي في «أنت أونلاين» شيرين «عفوية» وهكذا عدت لزوجتي.. أهم تصريحات حماقي في «أنت أونلاين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

يُعد محمد حماقي واحداً من أبرز المطربين على الساحة الغنائية، وهو الحائز على جوائز عديدة أهمها "MTV EMAs" العالمية، وقد حلّ ضيفاُ على برنامج "أنت أونلاين" المذاع على قناة "دبي"، والذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، ونبرز في التقرير التالي أجرأ وأهم التصريحات التي أدلى بها حماقي خلال هذا اللقاء.

وعمرو دياب

علّق حماقي على ما اعتبره الكثيرون "إهانة" الفنانة شيرين للهضبة ، خلال حفل زفاف الفنانين عمرو يوسف وكنده علوش، عندما قالت: "كبر وراحت عليه خلاص".

ورد حماقي على ذلك خلال البرنامج - وكان ضمن الحاضرين للحفل - قائلاً: "عمرو دياب عمري ماشفت ولا هشوف إنه راحت عليه ولا هتروح عليه، هو أكبر من كده بكتيير وبافتخر إنه نجم مصري.. شيرين عفوية وتلقائية، وساعات التلقائية بتبقى مؤذية".

رجوعه لزوجته

أوضح حماقي سبب رجوعه لزوجته، نهلة الحاجري، بعد انفصالهما لفترة بالرغم من قصة الحب التي جمعت بينهما، وقال بعض مستخدمي الـ"سوشيال ميديا" أن طرحه كليب أحدث أغانيه "مابلاش"، كان سبباً قوياً في رجوعهما.

وعلى هذا الأمر علق قائلاً: "كليپ ما بلاش مش هو السبب في رجوعي لنهلة.. لما سافرت أصور الكليب كنا رجعنا لبعض قبلها.. وخلال فترة انفصالنا قدرنا نشوف الخلافات بشكل مختلف ونحلّها، ورجوعنا لبعض بعتبره بداية جديدة ومختلفة".

في انتظار "فاطمة"

صرّح محمد حماقي بأنه ينتظر حاليًا مولودة جديدة من زوجته نهلة، وأسماها قبل قدومها باسم "فاطمة".

مكتب مخابرات

أكد حماقي أنه حريص في كل ألبوم جديد له على عدم تسرب أي أغنية من أغنياته، وقال: "وانا باشتغل في الألبوم بيبقى زي السر الحربي.. بتحس إن الاستديو مكتب مخابرات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا بحب أشتغل مع عمرو دياب ويغني مجموعة أغاني لعمرو دياب

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "