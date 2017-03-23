«عمر ما حد عاكسني» و«هتبنى طفل فلبيني».. أبرز تصريحات حورية فرغلي مع لميس الحديدي

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حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأربعاء، وتطرقت خلال الحوار إلى العديد من جوانب حياتها الشخصية، ونرصد في السطور التالية أبرز التصريحات التي جاءت بالحلقة.

كشفت حورية فرغلي عن تفاصيل المرض الذي اضطرها للقيام بعملية جراحية لإزالة الرحم، موضحةً أن سبب إصابتها جينات وراثية، وأنها اكتشفته منذ 10 سنوات وهي في عمر الـ30، مشيرةً إلى أن جدتها أصيبت به، ولكن لأنها تزوجت في سن صغير استطاعت الإنجاب، بينما لم تتمكن حورية من الزواج لعدم وجود الشخص المناسب، على حد قولها.

روت أيضًا تفاصيل خطبتها التى تمت في 2002، ووفاة خطيبها قبل يوم واحد من زواجهما في حادث سيارة، لافتةً إلى أنها فكرت إن كانت تحب خطيبها الراحل، ووجدت أنها أحبت حبه واهتمامه بها فقط خصوصًا أنها نشأت في أسرة مفككة.

وقالت حورية خلال حوارها إنه لم يغازلها أحد ولم يتقدّم أحد للزواج منها من قبل، بسبب أنها تهتم بعملها وتذهب له فقط، ولا تتواجد بإستمرار في المناسبات العامة، قائلة: "انا عمري ما اتعاكست ولا عمري جالى عريس".

وخلال حلولها ضيفة على حلقة "محرومة من الإنجاب"، مع الإعلامية لميس الحديدة، أعلنت حورية عن نيتها تبني طفل خادمتها الفلبينية، لتعويض حرمانها من الإنجاب، بعد خضوعها لجراحة إزالة الرحم، مشيرةً إلى أنها كانت سعيدة عندما أخبرتها خادمتها بأنها من ستربّي هذا الطفل الصغير، خاصةً أنها ستلعب دور الأمومة.