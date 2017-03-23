حورية فرغلي: حرمت من الإنجاب.. وخطيبي توفي قبل زفافنا بيوم

شيماء مصطفى

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها راضية عن استئصال رحمها خاصة وأن وجوده كان سيؤثر على حياتها، لافتة إلى أن الأمر وراثة من جدتها لأن شقيقتها استأصلت رحمها أيضا قبل عامين.



وأضافت في حوارها ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة cbc ضمن فقرة "هنا النساء" التي ناقشت أمس قضية العقم عند النساء، أن ما لديها ليس سرطان بل أن الطبيب أعطى لها فترة من 30 إلى 40 سنة للزواج والحمل ولكن مرت السنوات سريعا لأنها لم تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها، موضحة أنها كانت مخطوبة ولكن توفي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد في حادث سيارة وكانت قصة الحب الوحيدة في حياتها.



وتابعت أنها بعد سن الأربعين فكرت في "هل كانت تحب خطيبها"؟ لتجد أنها أحبت حبه لها، خاصة وأنها جاءت من عائلة مفككة، ولهذا تعودت أن الرجل ليس مهما في حياتها، مشيرة إلى أنها تنتظر قلبها حتى "يدق".



وأردفت فرغلي أنها لم يتم معاكستها في حياتها من قبل أو ياتي لها عريس، وأنها علمت بضرورة استئصال الرحم في سنة 2011 أثناء تصوير مسلسل "حكاية بنات" وكان دورها أيضا فتاة تعلم أنها لن تُنجب.



ووجهت حورية فرغلي رسالة إلى النساء وقالت لهن "كوني قوية فلا يوجد مخلوق يستطيع كسرك وقولي الحمد لله على كل حال"، مضيفة أن أنه بعد رحيل خطيبها "راح قلبها".



واستكملت الفنانة أنه تزوجت لمدة 3 أشهر وتطلقت بعدها خاصة وأنها في ذلك الوقت خرجت من تجربة موت خطيبها، مشددة على أنها لن تتزوج إلا بإنسان لا تستطيع التنفس من غيره.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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