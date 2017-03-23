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فاكهة سحرية تقوي الصحة الجنسية وتحمي من الأمراض المزمنة

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فاكهة سحرية تقوي الصحة الجنسية وتحمي من الأمراض المزمنة فاكهة سحرية تقوي الصحة الجنسية وتحمي من الأمراض المزمنة

"الشمام" من أهم الفواكه التى تتوفر فى فصل الصيف، وهو له فوائد مذهلة فهو مصدر أساسى لفيتامين "أ" لذلك يحافظ على صحة العين والرؤية.

كما يحتوى على فيتامين c والمواد المضادة للأكسدة مما ينشط الجهاز المناعى ويقوى الجهاز التنفسى وينظف الرئتين من السموم.

وأشار الدكتور حازم المصرى إلى أهمية تناول الشمام لأنه يحتوى على الكولاجين الذى يساعد على شفاء الجروح ويحافظ على صحة البشرة، كما أنه يقوى الصحة العامة لأنه يحتوى على الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، إضافة إلى احتوائه وبعض المواد الغذائية الحيوية الأخرى مثل البروتين، ، الألياف الغذائية والسكريات والكربوهيدرات والماء.

وأضاف "المصرى " أنه نوع من الفواكه النادرة التى تحتوى على هذا الكم من الفيتامينات والمعادن وتحمى من السرطان وتقى من السكر وأمراض القلب وتحسن الصحة الجنسية.

المصدر : صدى البد

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