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قائد الناتو في أوروبا: القارة أصبحت أحد أخطر أماكن العالم

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قائد الناتو في أوروبا: القارة أصبحت أحد أخطر أماكن العالم قائد الناتو في أوروبا: القارة أصبحت أحد أخطر أماكن العالم

مصراوي Masrawy

الجنرال كيرتيس سكاباروتي

واشنطن (أ ش أ)

اعتبر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف (الناتو) في أوروبا الجنرال كيرتيس سكاباروتي أن القارة الأوروبية أصبحت أحد أكثر أماكن العالم خطورة بسبب التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن عدد التهديدات التي تشاهدها أوروبا أكثر مما هي في سائر أنحاء العالم، باستثناء المناطق التي نتعامل معها بشكل مباشر، مثل سوريا وأفغانستان والعراق.

ولفت سكاباروتي - في تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس - إلى أن الهجوم الإرهابي الأخير في لندن يشير إلى خطورة الوضع في أوروبا التي تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في تدفق الإرهابيين الوافدين من سوريا ومناطق أخرى من جهة، وفي تهديد داخلي من قبل أشخاص متحمسين لممارسات تنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى.

وشدد الجنرال الأمريكي على أهمية التواصل بين العسكريين الأمريكيين والروس لتفادي نشوب حرب عرضية، موضحا في الوقت ذاته أن "أول ما يقلقنا كل يوم هو احتمال وقوع أخطاء في أماكن تقع فيها قواتنا على مسافة قريبة من بعضها".

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