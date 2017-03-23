أولياء أمور بشبرا عن الفيروس الغامض: «مش هنودي ولادنا المدارس»

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سادت حالة من الذعر بين أولياء الأمور بمدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، بسبب ظهور حالات تسمم بين طلاب بعض المدارس خلال اليومين الماضيين، فضلا عن الفيروس المجهول الذي تسبب في وفاة 3 أطفال، بمنطقة عزبة رستم.

وفضل الكثير من أولياء الأمور، منع أبنائهم عن الحضور بالمدارس والتزامهم المنازل، حيث قال أحمد جمعة، من أهالى منطقة بيجام "لدي ولدين أحدهما بالمرحلة الابتدائية والآخر "k.g 1" ومن ساعة ما سمعت قصة الفيروس دا والتسمم اترعبت وحلفت ما هوديهم المدرسة وهعتمد على المذاكرة لهم في المنزل".

وقال هانى مهنى من أهالى منطقة منطي "لدى 3 أبناء في مراحل تعليم مختلفة وأعيش في حالة رعب بسبب انتشار حالات التسمم وسط تكتم من المسئولين وعدم الوضوح لكن المشكلة إنهم بيمتحنوا "الميد تيرم " ومش عارف أعمل أيه وهل دا هيأثر على نجاحهم ولا لا".

"مش عارف ساكتين ليه، بهذه العبارة استهل عبدالنبي الدسوقي، من سكان منطقة بهتيم، حديثه عن الكارثة التى ظهرت بالقرب منهم وأدت إلى وفاة 3 أطفال وإصابة آخرين دون معرفة الأسباب الحقيقة حتى الآن متابعا: "محدش قالنا إيه الحكاية وردود المسؤولين إنهم مستنيين التحاليل بتاعت الوزارة".

على جانب آخر، نشطت تجارة "الكمامات" التى أقبل الأهالي على شرائها لأبنائهم الطلاب ظنا منهم أنها وسيلة حماية وأن الأسباب في تسسم الطلاب فيروس غامض في الهواء يصيبهم بالأنفلونزا أو بنزلات شعبية تودي بحياتهم فزاد خوفهم من انتشار المرض نتيجة الزحام والتعامل بين التلاميذ داخل المدارس.

من جانبه، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن السبب في إصابة 5 طالبات بمدرسة السلام الثانوية الصناعية بشبرا الخيمة بإدارة غرب شبرا الخيمة بأعراض قيء وإسهال وارتفاع في درجة حرارة الجسم، تناولهن عصير تمر هندي فاسد خارج المدرسة وفقا لتقرير الصحة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ بالمديرية لمتابعة حالة الطالبات، والقيام بمسح شامل للمدرسة، وتم التأكد من عدم وجود أي مسببات للأمراض.

وأشار إلى أنه تم منح الطلاب المصابين بالجديري المائي، وعددهم ٧ حالات بمدرسة سميرة موسى بميت نما، إجازات إجبارية من خلال اللجان الطبية المتخصصة لحين تماثلهم للشفاء، وتم توفير أدوية الطواريء بجميع المدارس وتخصيص حجرات للعزل وتشكيل لجنة صحية بكل مدرسة وإعلان تشكيلها فى لوحة واضحة للتواصل معها بشكل سريع.

وأوضح أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى وتكثيف الاجراءات الوقائية والاحترازية بكافة مدارس كاطار وإجراء طبيعى ووقائى حرصا على سلامة الطلاب مشيراَ إلى أن جميع المدارس بالمحافظة خالية من أى امراض وأن الطلاب بصحة جيدة مناشدا أولياء الأمور بعدم الخوف وعدم إثارة الذعر والرجوع للإدارات التعليمية والمديرية حال ظهور أي شئ لاستبيان الحقيقة.