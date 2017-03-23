تسليم 16 ألف بطاقة ذكية لمستحقي الدعم في القليوبية

التحرير

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أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، عن تسليم دفعة جديدة من البطاقات التمونية الذكية لنحو 16 ألف أسرة من المستحقين خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن المديرية تسلمت رسميا من الوزارة الدفعة الجديدة من البطاقات وجار فحصها وتوزيعها على مكاتب التموين حسب كل أسرة، حتى يتسنى تسليمها فورا، وأن الأسر المستحقة يمكنها صرف المقرارات التمونية التابعة لهم ابتداء من إبريل المقبل.

وأوضح السيد لـ"التحرير"، أنه تم التنبيه على مديري مكاتب التموين بسرعة تسليم البطاقات الجديدة للمستحقين فورا دون تأخير، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين في هذا الأمر في حالة وجود أي شكاوي.

وأضاف أنه من المنتظر وصول نحو 5 آلاف بطاقة تمونية جديدة للمستحقين، نهاية الشهر القادم، ليصل إجمالي بطاقات الذكية الجديدة التي تم توزيعها إلى 40 الف بطاقة.