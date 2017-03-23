أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تسليم 16 ألف بطاقة ذكية لمستحقي الدعم في القليوبية

Google+ Print
تسليم 16 ألف بطاقة ذكية لمستحقي الدعم في القليوبية تسليم 16 ألف بطاقة ذكية لمستحقي الدعم في القليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة بالقليوبية، عن تسليم دفعة جديدة من البطاقات التمونية الذكية لنحو 16 ألف أسرة من المستحقين خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن المديرية تسلمت رسميا من الوزارة الدفعة الجديدة من البطاقات وجار فحصها وتوزيعها على مكاتب التموين حسب كل أسرة، حتى يتسنى تسليمها فورا، وأن الأسر المستحقة يمكنها صرف المقرارات التمونية التابعة لهم ابتداء من إبريل المقبل.

وأوضح السيد لـ"التحرير"، أنه تم التنبيه على مديري مكاتب التموين بسرعة تسليم البطاقات الجديدة للمستحقين فورا دون تأخير، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين في هذا الأمر في حالة وجود أي شكاوي.

وأضاف أنه من المنتظر وصول نحو 5 آلاف بطاقة تمونية جديدة للمستحقين، نهاية الشهر القادم، ليصل إجمالي بطاقات الذكية الجديدة التي تم توزيعها إلى 40 الف بطاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء