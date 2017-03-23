صور| تلال القمامة تحاصر بنها.. ورئيس المدينة: «نحتاج معدات إضافية»

التحرير

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حاصرت تلال القمامة، مدخل مدينة بنها، وعلى جانبي طريق خط 12 بنها القناطر، ما تسبب في حالة من السخط لدى المواطنين بالمدينة، حيث شوهت المدخل الرئيسي للمدينة، بالمخالفة لتعليمات المحافظ لرؤساء المدن والأحياء.

وقال إيهاب حشاد، مدير مدرسة، إن تلال القمامة ومخلفات البناء والمصانع المتراكمة على جانبي طريق 12 بنها، ينذر بكارثة بيئية لسكان المنطقة حيث تحولت هذه الأكوام إلى أماكن آمنة تسكنها الحشرات والفئران التي تكاثرت فيها بشكل كبير وأصبحت تهدد الأخضر واليابس ناهيك عن الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة جراء حرق القمامة التي تؤثر على أطفال وسكان المنطقة.

وأضاف "سعيد أبو مية"، تاجر من أهالي بنها، أن أهالي المنطقة تقدموا بشكاوى عديدة لمجلس المدينة ومسؤلي النظافة لرفع هذه القمامة التى تتكاثر يوما بعد يوم حتى يظهر الشكل الحضاري لمدخل المدينة، لكنهم لم يستجيبوا بحجة أنها كميات كبيرة وتحتاج لمعدات ضخمة.

أما أحمد السيد يوسف، من أهالي بنها، قال إن هذه القمامة تسببت فى ضيق طريق خط 12 بنها القناطر، ما تسبب في كثرة الحوادث بهذه المنطقة إضافة إلى انتشار الزواحف السامة كالثعابين التي تتسلل إلى الأراضي الزراعية المحيطة بهذه التلال وتؤذي المزارعين.

من ناحية أخرى، قالت نجوى العشيري، رئيس مدينة بنها، إن عمال النظافه يقومون يوميا بنقل كميات كبيرة من القمامة إلى المدفن الصحي بالخانكة، مضيفة أن التلال التي توجد في مدخل مدينة بنها عبارة عن أتربة وبقايا هدم المنازل.

وأضافت "العشري" لـ"التحرير"، أنه سيتم الاستعانة بمعدات الوحدات المحلية القريبة من بنها، لمساعدة معدات مجلس المدينة لنقل هذه الكميات الكبيرة إلى المدافن الصحية.