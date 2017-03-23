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السيسي: حريصون على التعاون مع السودان في مختلف المجالات

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السيسي: حريصون على التعاون مع السودان في مختلف المجالات السيسي: حريصون على التعاون مع السودان في مختلف المجالات

التحرير

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن حريصة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع السودان فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تسعى دوما إلى الحفاظ على كيان الأمة العربية وتعزيز التضامن والتكاتف العربى.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن وزير الدولة السودانى طه عثمان الحسين، نقل خلال اجتماعه مع الرئيس، اليوم الخميس، تحيات الرئيس السودانى عُمر البشير، وسلمه رسالة خطية تضمنت التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية، وحرص الجانب السودانى على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

ونوه المسئول السودانى إلى أن ما يتناوله الإعلام فى بعض الأحيان لا يمثل مستوى العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين الشقيقين، معربا عن ت قدير بلاده لدور مصر المحورى فى الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربى المشترك.

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التحرير

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