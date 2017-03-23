بالفيديو.. فيلم «نداء الواجب» الذي أبكى السيسي

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نشر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيلم "نداء الواجب" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذي عرض أثناء الندوة التثفيفية الـ25، تحت تنظيم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.



واستعرض الفيلم شهادات أسر شهداء ومصابين الجيش خلال عملياتهم العسكرية ضد العناصر الإجرامية في سيناء، والوادي الجديد.

ويذكر أن الرئيس أبدى تأثره بما عرضه الفيلم من بطولات لرجال القوات المسلحة.