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ابنة أحمد رمزي: لم أجد في هاتف والدي سوى أرقام 4 فنانين

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ابنة أحمد رمزي: لم أجد في هاتف والدي سوى أرقام 4 فنانين ابنة أحمد رمزي: لم أجد في هاتف والدي سوى أرقام 4 فنانين

في ذكرى ميلاد أحمد رمزي التي توافق اليوم نرصد أهم الأسرار والذكريات التي كتبتها ابنته الكبرى باكينام من خلال حسابها الخاص بموقع الفيسبوك فقد بعثت له برسالة مؤثرة فقالت: "شكرا لانك والدي وصديقي كنت وستظل أبدا كالعمود الفقري بالنسبة لي، شكرا لما علمته لي وأشكرك على حبك لي، أنت الآن في مكان أفضل وأنا واثقة من ذلك ولكن ساعدني لأكون شخصا أفضل، أتمني أن أكون دوما مليئة فخرك واعتزازك".

وفي رسالة اخري كتبت علي الفيسبوك قالت له: "كل يوم أشتاق إليك أكثر، أرجو أن ترقد في فسيح الجنان".

وكشفت خلال إحدى حواراتها الفنية أنها بعد رحيل والدها وتماسكها بعض الشئ فتحت "هاتفه المحمول" فلم تجده محتفظا بأى أرقام تليفونات من الوسط الفني سوى لصديقه عمر الشريف وهشام سليم وأحمد السقا وفاتن حمامة فقط.
 
المصدر : صدى البلد
 

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