ضبطه زوج عشيقته في أحضانها فقفز من الطابق الثالث بالوراق

شيماء مصطفى

قفز عاطل من شرفة منزل بالطابق الثالث بالوراق بعد ضبطه برفقة عشيقته داخل منزل الزوجية ما أدى لإصابته بكسر في اليد، واخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.



تلقي اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغا من فني ديكور بأنه فوجئ بتواجد عامل بصحبة زوجته داخل شقتهما، ولدى محاولة ضبطه قام العامل بالقفز من شرفة منزله بالطابق الثالث ما ادي الي حدوث إصابته بكسر باليد اليمني ونقله إلى مستشفى إمبابة العام، واتهم زوجته بالزنا.



بإجراء التحريات اللازمة برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة تأكد صحة البلاغ ، فتم ضبط الزوجة ، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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