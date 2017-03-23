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المقاصة يقسو على المصري برباعية في الدوري

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المقاصة يقسو على المصري برباعية في الدوري المقاصة يقسو على المصري برباعية في الدوري

التحرير

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فاز فريق المقاصة، على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الــ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل الهدف الأول لفريق المقاصة اللاعب إيريك تراوري في الدقيقة 15، وتعادل رجب نبيل للمصري بهدف عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 56 أضاف إيريك تراورى الهدف الثاني لمصر المقاصة، وتعادل هيرمان كواو للنادي المصري في الدقيقة 68.

وأحرز أحمد داوود الهدف الثالث للمقاصة في الدقيقة 73، بينما سجل الغناي جون أنطوي الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق المقاصة إلى 48 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الأهلي، بينما تجمد رصيد المصري عند 40 نقطة في المركز الرابع خلف الزمالك الذي يقبع في المركز الثالث.

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التحرير

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