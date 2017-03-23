اليابان تصدم الإمارات بثنائية في عقر دارها بتصفيات المونديال

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فاز المنتخب الياباني، على مضيفه الإماراتي، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الـ6 من منافسات المجموعة الثانية، لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

أحرز أهداف اليابان، يويا كوبو في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل ياسويوكي كونو الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يحتل منتخب اليابان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وتوقف منتخب الإمارات في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي حصد نفس مجموع النقاط بعد مرور 6 جولات من التصفيات.