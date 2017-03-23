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بالصور...تعرف على أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة الجديدة على التذاكر

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مصراوي Masrawy

تعرف على اشتراكات المترو (1)تعرف على أسعار اشتراكات المترو (1)

تعرف على أسعار اشتراكات المترو (2)تعرف على أسعار اشتراكات المترو (2)

تعرف على أسعار اشتراكات المترو (3)تعرف على أسعار اشتراكات المترو (3)

كتب – عبدالله قدري:

حصل مصراوي على المنشورات الرسمية لأسعار تذاكر مترو الأنفاق المقرر تطبيقها بدءًا من غدًا الجمعة، وفق ما أعلن وزير النقل هشام عرفات.

كما ينشر أسعار الكارت الذكي 3 شهور، والكارت الذكي السنوي بعد الزيادة الجديدة في أسعار تذكرة المترو.

من جانبه، قال هشام عرفات وزير النقل، إن هناك ثلاث فئات تم استثنائها من الزيادة، وهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.

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مصراوي Masrawy

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