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حركة تنقلات بين ضباط بمديرية أمن القليوبية

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حركة تنقلات بين ضباط بمديرية أمن القليوبية حركة تنقلات بين ضباط بمديرية أمن القليوبية

مصراوي Masrawy

اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

أصدر اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات، اليوم الخميس، بين ضباط المديرية وعددٍ من نواب مأموري الأقسام.

شملت الحركة نقل كلًا من:"اللواء طارق محيي الدين علي من مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية إلى نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمد محمود أبو المجد من مساعد المدير للوحدات إلى مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء أشرف سعد الدين عبد الخالق من مساعد المدير لفرقة الخانكة إلى مساعد المدير للوحدات، والعميد عبد الرحمن غريب من مدير إدارة الطرق والمنافذ إلى مساعد المدير لفرقة الخانكة (إسناد)".

كما جرى نقل كل من:" العميد صلاح الدين محمد من وكيل إدارة تأمين الطرق والمنافذ إلى مفتش شرطة بمباحث بنها، والعميد هشام السيد البدوي من رئيس قسم ترحيلات بنها إلى مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والعميد أحمد محمد أحمد من مفتش شرطة بمباحث بنها إلى رئيس قسم ترحيلات بنها، والعقيد صموئيل عطا الله من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إلى مأمور قسم شرطة قها".

وتضمنت الحركة أيضًا نقل:" العقيد شريف إبراهيم من نائب مأمور قسم أول بنها إلى نائب مأمور مركز طوخ، والمقدم إسماعيل علي عبد الله من مأمور قسم شرطة قها إلى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد حسين محمد المحاريق من نائب مأمور مركز الخانكة إلى نائب مأمور قسم شرطة قليوب، والرائد أحمد سالم من نائب مأمور قسم قليوب إلى نائب مأمور مركز القناطر الخيرية".

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