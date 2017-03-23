إحباط تهريب 48 زجاجة "بنج مخدر" بميناء السد العالي في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكن رجال تفتيش الركاب بميناء السد العالى شرق برئاسة عبد الراضي مغربى، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية من "البنج المخدر" مع راكب سودانى.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين من السودان على الباخرة سيناء، اشتبه مأمور التفتيش في عفش راكبين سودانيين.

بالتفتيش تبين وجود 48 زجاجة بنج مخدر سعة 10 سم داخل أكياس نايلون صغيرة ببرطمانات كريم للشعر، فتم تحريز المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.