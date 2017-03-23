العبادي يبحث مع قيادات الجيش مستجدات معركة الموصل

بغداد (أ ش أ)

ناقش القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع قيادة "العمليات المشتركة" مستجدات العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في الساحل الأيمن غربي الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

جاء ذلك خلال زيارة العبادي عقب وصوله إلى بغداد قادما من واشنطن اليوم الخميس لمقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة العراقية، حيث اطلع على سير عمليات تحرير الموصل وأجرى اتصالات بالقيادات الميدانية ووجه بمواصلة زخم الانتصارات والحفاظ على المقاتلين والمدنيين في مناطق الاشتباك مع داعش.

وكان العبادي بدأ زيارة لواشنطن يوم الاثنين الماضي يرافقه وفد رفيع المستوي يضم وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والدفاع عرفان الحيالي والنفط جبار اللعيبي والإسكان والإعمار آن نافع أوسي ورئيس ديوان رئاسة كردستان العراق فؤاد حسين.

والتقى خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولي الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس وممثلي صندوق النقد الدولي والشركات الأمريكية.. وشارك في مؤتمر وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أمس الأربعاء، وبحث على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية عرب وأجانب جهود العراق في الحرب على داعش.