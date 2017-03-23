مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل من صعود كوبري طرة
مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة
مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (2)
مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (3)
كتب - فتحي عمر وعلاء عمران:
حذرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، سائقي سيارات النقل الثقيل، من الصعود لكوبري شمال طرة، نظرًا لوجود كسر فاصل معدني أعلى الكوبري؛ منعًا لوقوع أي حوادث مرورية وذلك في الاتجاه القادم من كورنيش المعادي وصولًا إلى محور الأوتوستراد.
وشددت إدارة مرور القاهرة، على عدم تجاوز السيارات الملاكي والأجرة من تجاوز السرعات لأكثر من 30 كم أعلى الكوبري حرصًا على سلامة المواطنين لحين إصلاح كسر الفاصل المعدني ومنعًا لوقوع حوادث.
كانت المتابعة الميدانية للخدمات المرورية، رصدت كسر فاصل معدني أعلى كوبري شمال طرة، وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بتعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكوبري ومنع صعود السيارات أعلى الطريق منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين إصلاح الفاصل بالكوبري.
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