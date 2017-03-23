أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل من صعود كوبري طرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة

‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (2)‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (2)

‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (3)‏‫مرور القاهرة تُحذر قائدي سيارات النقل عدم استخدام كوبري طرة (3)

كتب - فتحي عمر وعلاء عمران:

حذرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، سائقي سيارات النقل الثقيل، من الصعود لكوبري شمال طرة، نظرًا لوجود كسر فاصل معدني أعلى الكوبري؛ منعًا لوقوع أي مرورية وذلك في الاتجاه القادم من كورنيش المعادي وصولًا إلى محور الأوتوستراد.

وشددت إدارة مرور القاهرة، على عدم تجاوز السيارات الملاكي والأجرة من تجاوز السرعات لأكثر من 30 كم أعلى الكوبري حرصًا على سلامة المواطنين لحين إصلاح كسر الفاصل المعدني ومنعًا لوقوع حوادث.

كانت المتابعة الميدانية للخدمات المرورية، رصدت كسر فاصل معدني أعلى كوبري شمال طرة، وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بتعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكوبري ومنع صعود السيارات أعلى الطريق منعا لوقوع الحوادث المرورية لحين إصلاح الفاصل بالكوبري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة