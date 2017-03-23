ماذا قال وزير التربية والتعليم عن الثانوية العامة و"البوكليت"؟

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة هي بيت الداء، في نظام التعليم بمصر.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على قناة سي بي سي، أن الحلم الجديد في التعليم يحتاج إلى نظام مختلف عن الحالي.

ونوه إلى ضرورة أن يختلف أسلوب التقييم، وأن يتم تغيير نظام القبول في الجامعات.

وأشار أيضًا إلى أهمية أن يُفكر المعلم في كيفية استقطاب الطلاب بتحوله إلى مُدرب وليس ملقنًا.

وانتقد الوزير الجدل المثار حول نظام "البوكليت" قائلًا: عملنا منه موضوع رغم إنه مجرد وسيلة لتصعيب عملية الغش.

وأوضح أنه يعتمد على تحويل ورقة الأسئلة لـ 30 صفحة يصعب تصويرها، مع تغيير ترتيب الأسئلة لدى الطلبة.