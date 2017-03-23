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كيف بررت الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو؟

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كيف بررت الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو؟ كيف بررت الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو؟

مصراوي Masrawy

وزير النقل والمواصلات هشام عرفات

كتب - عبدالله قدري:

قالت وزارة النقل والمواصلات، إن قرارها برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، جاء لحرصها على استمرارية تقديمها لخدمة مترو الأنفاق، وهو ما لم يكن سيحدث دون رفع الأسعار لتعويض الخسائر، حسبما ذكرت في بيان لها.

وذكر وزير النقل والمواصلات هشام عرفات، أن رفع السعر جاء تواكبًا مع ظروف ارتفاع الكهرباء وقطع الغيار، وضرورة تطوير الخط الأول للمترو الذي بدأ تشغيله منذ أكثر من 30 عامًا، ولتحسين خدمة الخط الثاني، والحفاظ على الخط الثالث.

وأضاف عرفات، أن هيئة مترو الأنفاق تحقق خسائر سنوية منذ عام 2010، وصلت لقرابة 200 مليون جنيه، فضلًا عن تراكم الديون على المترو والتي وصلت لـ 500 مليون جنيه.

وأنهى وزير النقل تصريحه بالقول، أن مجلس الوزراء اطلع على الموقف المالي لهذا المرفق الحيوي الهام، وانتهى لإقرار الزيادة في تعريفة ركوب المترو بمقدار جنيه واحد زيادة، مع عدم المساس بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة محدودة في اشتراكات طلبة المدارس والجامعات.

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مصراوي Masrawy

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