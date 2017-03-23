"الوادي الجديد" تطرح "سوق البساتين" بالمزاد العلني

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت سمية خليل، رئيسة مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه جارٍ إعداد الشروط المالية والقانونية لطرح سوق الخميس الواقع بمنطقة البساتين بالمزاد العلني، وذلك طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998 .

وأكدت "خليل" أن عملية طرح السوق تأتى بهدف تطويره واستغلاله في أنشطة مناسبة للموقع، خاصة أنه يقع في منطقة سكنية.

من جهة أخرى قالت رئيسة مركز ومدينة الخارجة: إنه يجري حاليًا استكمال عملية توصيل خط الصرف الصحي لحى المعلمين لمدينة الخارجة، والذي يتم تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة؛ بهدف ترفيق الأحياء السكنية الحديثة.