رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لا مصلحة لموسكو في اغتيال "فورونينكوف"

موسكو (أ ش أ)

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أنه ليس من مصلحة روسيا مقتل النائب الروسي السابق دينيس فورونينكوف، واصفة هذا العمل بـ"الاستفزاز السياسي".

وقالت ماتفيينكو، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "روسيا أقل من له مصلحة في هذا الأمر، وهو يبدو وكأنه استفزاز سياسي، ولكن فلندع سلطات التحقيق تعمل استنتاجاتها".

وتابعت : من الصعب - الآن - أن نتطلع إلى تحقيق عادل في هذه الجريمة لآن رئيس أوكرانيا قد أعلن - بالفعل - من المسئول عن هذه الجريمة.

وكان الرئيس الأوكراني قد اتهم موسكو باغتيال البرلماني الروسي السابق دينيس فورونينكوف، الذي يعتبر معارضا للنظام في روسيا.