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كوريا الجنوبية تطالب بمنع استخدام المتطرفين لأسلحة الدمار الشامل

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كوريا الجنوبية تطالب بمنع استخدام المتطرفين لأسلحة الدمار الشامل كوريا الجنوبية تطالب بمنع استخدام المتطرفين لأسلحة الدمار الشامل

مصراوي Masrawy

وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه

سول (أ ش أ(
دعا وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف استخدام أسلحة الدمار الشامل بواسطة المتطرفين.

وشدد الوزير الكوري، وفق ما نقلته الإذاعة الكورية الجنوبي (كي بي إس) اليوم الخميس، على ضرورة منع الميليشيات والجهات المتطرفة من الحصول على أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى استخدام غاز الأعصاب في جريمة اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في مطار كوالالمبور الدولي.

وأكد أهمية تحقيق الاستقرار في المناطق التي استعادتها قوات التحالف في العراق وسوريا، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصدير الإرهابيين إلى الخارج.

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مصراوي Masrawy

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