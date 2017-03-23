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الصين تطالب أمريكا باحترام منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها

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الصين تطالب أمريكا باحترام منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها الصين تطالب أمريكا باحترام منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها

مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج

بكين - (أ ش أ)

حثت الصين، اليوم، الولايات المتحدة على احترام منطقة "تحديد الهوية" للدفاع الجوى الخاصة بها، وذلك في تعليق لها على ما ذكره مسئولون أمريكيون، أمس، حول إصدار الجيش الصيني تحذيرا لقاذفة قنابل من طراز (بي-1) تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تحلق فوق بحر الصين الشرقي على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي جزيرة "جيجو" الكورية الجنوبية وطلب منها مغادرة المجال الجوي الصيني فورا.

وفى تعليق على تأكيد المسئولين الأمريكيين أن القاذفة كانت تقوم بإجراء تدريبات عادية مع طائرات عسكرية يابانية وكورية جنوبية في المجال الجوى الدولي وأنها لم تنتهك المجال الجوى للصين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج انه ومن حيث المبدأ، فإن الصين تأمل أن يكون هناك تفهم وتقدير للمخاوف الأمنية للبلدان الإقليمية وأن يتم اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة المتبادلة والسلم والاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أنه وبالنسبة لمنطقة تحديد الهوية للدفاع الجوى في بحر الصين الشرقي، فإن موقف الصين واضح، حيث إنها ترى أن تحديد مناطق تحديد الهوية تلك هي حق شرعي للدول ذات السيادة.

وأضافت أن الولايات المتحدة نفسها لديها منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوى الخاصة بها، ولهذا فإن عليها احترام الحق المماثل للبلدان الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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