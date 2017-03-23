«دم الأبرياء كله حرام».. هكذا أدان المشاهير هجوم لندن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد وقوع حادث الدهس بلندن على جسر "ويستمنستر"، بمحيط مقر البرلمان البريطانين الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، حرص بعض المشاهير العرب على تقديم التعازي لأسر الضحايا، وإدانة هذا الحادث الإرهابي.

ونرصد في التقرير التالي أبرز نجوم المجتمع الذين علقوا على هجمات لندن:-

1- شمس الكويتية

قدمت المطربة الكويتية، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، التعازي لأسر ضحايا هجوم لندن قائلة: "مع كل تعازينا لاهل الضحايا والشفاء للجرحى بس بريطانيا اكثر دولة في العالم جنست ارهابيين وقوتهم وهذي نتيجة سياستهم".

2- خالد أبو بكر

أدان المحامي الحقوقي خالد أبو بكر، الحادث الإرهابي بلندن قائلاً: "دم الابرياء كله حرام في لندن وبرلين وباريس وبالتأكيد حرام في سيناء علي المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات حقيقيه لمحاربة الدول الداعمه للارهاب".

3-وليد الطبطبائي



علّق البرلماني الكويتي، وليد الطبطائي على الحادث الإرهابي بالعاصمة البريطانية، لندن، قائلاً: "وصف شرطة لندن هجوم لندن بأنه إرهاب إسلامي، يعتبر إهانة للمسلمين بأن يوصف عمل إجرامي بأنه إسلامي، وهم يعلمون أن الإسلام لا يقبل مثل هذا العمل".

4- عمرو أديب

طالب الإعلامي عمرو أديب رواد الـ"سوشيال ميديا" - مع أول ظهور له بعد عودته لبرنامجه "كل يوم" عقب تعرضه لوعكة صحية - بوقف هاشتاج "بريطانيا غير آمنة"، حتى لا يعتقد البريطانيون أنه للشماتة بهم، لافتاً إلى أن "العالم أجمع لابد أن يقف في وجه الإرهاب وليس معه".

5- لميس الحديدي

نعت الإعلامية لميس الحديدي ضحايا الهجوم الإرهابي على لندن، من خلال برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، وأشادت بتعامل الشرطة البريطانية مع الحادث، لافتة إلى أن الإرهاب ليس حكراً على منطقة أو مدينة بعينها.