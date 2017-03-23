ماذا يحدث للجسم حين تتناول “عروش البصل الأخضر”..7 تغييرات مدهشة

شيماء مصطفى

البصل الأخضر هو أحد الخضروات الأكثر فائدة للجسم، فهو غني بالفيتامينات والمعادن المهمة ويدخل في علاج الكثير من الأمراض علاوة على تعزيز المناعة ضد العدوى والإصابة بالفيروسات.

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن يجب تناول البصل الأخضر بالعروش بعكس ما معظم الناس يتناولونه فهي تحتوي على مركب “الأليسين” وهو مهم جداً لخفض ضغط الدم وتقليل مستوى الكوليسترول الضار، بالإضافة لإحتوائها على حمض الفوليك المفيد للحوامل في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

فوائد تناول عروش البصل الأخضر

تقليل الكوليسترول الضار.

خفض ضغط الدم المرتفع.

يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية والشرايين.

ينقي الجسم من الشوائب عن طريق إدرار البول.

يحسن عملية الهضم ويطهر السموم من الجهاز الهضمي والقولون من الشوائب.

يحارب السرطان بفضل وجود مضادات الأكسدة بنسبة عالية.

يحسن الرؤية ويحافظ على صحة العين.

مفيد للحوامل في الثلاثة أشهر الأولى لأنه يمنع التشوهات الخلقية للطفل حديثي الولادة.

يحمي من هشاشة العظام ويحافظ على الكالسيوم فيه.

يحد من إلتهابات المفاصل.

يساعد في خسارة الوزن والحفاظ على جسم صحي مثالي.

يحافظ على نظارة وجمال البشرة والجلد بدون تجاعيد.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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