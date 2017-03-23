حظك اليوم برج السرطان الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يطرأ حدث ما ما قد يؤجل بعض مشاريعك، وقد تضطر إلى تأجيل سفر مثلاً، أو يستجد ما يجعلك تعدّل في بعض خططك العملية



عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التى تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك



صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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