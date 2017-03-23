الزمالك يخوض ودية الأحد استعدادًا لسموحة

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استقر محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة سموحة في الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدوري الممتاز.

‎وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عن موعد أول مباراة لفريق الزمالك عقب أزمة انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريق مع سموحة يوم 1 إبريل المقبل ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى.

‎وينتظر الجهاز الفني للزمالك قرار رئيس النادي بشأن أزمة الانسحاب من الدوري ليستعد الفريق للمباريات بشكل طبيعي لحين صدور قرار نهائي من مجلس الإدارة سواء بالانسحاب أو الاستمرار في الدروي.