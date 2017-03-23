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المنسحبون الخمسة من اجتماع «الصحفيين»: غير قانوني بحكم اللائحة

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المنسحبون الخمسة من اجتماع «الصحفيين»: غير قانوني بحكم اللائحة المنسحبون الخمسة من اجتماع «الصحفيين»: غير قانوني بحكم اللائحة

التحرير

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أصدر 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا، مساء الخميس، حول الاجتماع الأول الذي عُقد للمجلس برئاسة النقيب، عبد المحسن سلامة، وجرى فيه تشكيل بعض اللجان.

وجاء في البيان: «تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين، على دعوة الزملاء أعضاء المجلس القدامى والمنتخبين، لجلسة ودية الأربعاء، للتوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة وتوزيع اللجان، على أن تعقبها جلسة رسمية لمناقشة التشكيل في وقت لاحق. وبناء على ذلك، استجاب أعضاء مجلس النقابة لدعوة النقيب للجلسة الودية لتبادل الآراء والتوافق، مع تناول فنجان شاي».

وأضاف البيان: «ومن المعروف أنه وفقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الصحفيين، يجب أن تتم الدعوة لحضور الجلسة الرسمية لاجتماع المجلس من النقيب قبل موعدها بـ48 ساعة على الأقل، متضمنة جدول أعمال الجلسة. فوجئنا بالنقيب أثناء الجلسة الودية يعرض تصورا كاملا لتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة، فطالبه الزميل محمد خراجة، بأن يكون حكما بين الأعضاء، مع ضرورة الاحتكام والالتزام بالأعراف النقابية الراسخة منذ 1940 وحتى اليوم، بشأن تشكيل هيئة المكتب وغيرها، لكن السيد النقيب أصر بشكل كامل على أن تكون الجلسة رسمية، بالمخالفة للائحة، ولم يستجب لآرائنا المعترضة على ذلك».

وختم الأعضاء البيان: «بناءً عليه، قررنا الاحتكام والالتزام بلائحة النقابة، وانتظار دعوة رسمية من نقيب الصحفيين، لاجتماع رسمي، محدد بجدول أعمال، واعتبار الاجتماع التشاوري الأول غير قانوني بحكم اللائحة».

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التحرير

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