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تأكيدا لما نشرته «التحرير»| «زكريا» سكرتيرا لـ«الصحفيين».. و«ميري» وكيلا

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تأكيدا لما نشرته «التحرير»| «زكريا» سكرتيرا لـ«الصحفيين».. و«ميري» وكيلا تأكيدا لما نشرته «التحرير»| «زكريا» سكرتيرا لـ«الصحفيين».. و«ميري» وكيلا

التحرير

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جاء التشكيل الجديد لهيئة مكتب ولجان مجلس النقابة - تأكيدا لما نشرته "التحرير" - كالآتي:

تولي حاتم زكريا منصب السكرتير العام، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والحريات، خالد ميرى وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، ومحمد شبانة أمينًا للصندوق ورئيسًا للجنة تنمية الموارد، وحسين الزناتى رئيسا للجنة النشاط، بالإضافة إلى أيمن عبد المجيد لرئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.

وكان قد انتهى، منذ قليل، الاجتماع الأول الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

وأوضح حاتم زكريا السكرتير العام، فى تصريحات له، عقب الاجتماع، أن هناك لجانًا شُكِّلت وأخرى لم يتم تشكيلها بعد، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال باقي اللجان في اجتماع الأربعاء المقبل.

وأكد زكريا أن اجتماع اليوم صحيح وفقا لقانون النقابة، لافتا إلى أن المادة ٥٠ نصت على صحة انعقاد الاجتماع بحضور 7 أعضاء إضافة إلى النقيب.

وكانت "التحرير" قد نشرت على لسان مصادر بمجلس النقابة، أن هناك اتجاه داخل المجلس لاختيار حاتم زكريا فى منصب السكرتير العام، والاستقرار على خالد ميري فى منصب وكيل عام النقابة.

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التحرير

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