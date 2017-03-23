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رينارد: المغرب لن تقف على لاعب

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رينارد: المغرب لن تقف على لاعب رينارد: المغرب لن تقف على لاعب

التحرير

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عقد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، في مراكش، تحدث فيه عن اللاعبين المنضمين لأسود الأطلسي، وعن ما يتم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب خلاف بينه وبين حكيم زياش صانع ألعاب فريق أياكس الهولندي.

وقال رينارد، في حديثه، أن أسود الأطلس نجحوا في بلوغ الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا بالجابون من دون حكيم زياش، ما يعني أن المغربي لا يقف على لاعب واحد، كما أثنى على العناصر الوطنية التي وضع فيها ثقته.

كما وجه المدير الفني الفرنسي بطاقة دعوة للاعب سفيان أمرابط، المحترف ضمن صفوف نادي أوتريخت الهولندي وكريم الأحمدي متوسط ميدان نادي فينورد الهولندي، لينضموا إلى معسكر منتخب الأسود المقام حاليا بمدينة مراكش، استعدادا لوديتي بوركينا فاسو وتونس.

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التحرير

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