موراتا يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

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أشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، إلى أن مستقبل موراتا مهاجم ريال مدريد، لا يزال مجهولًا مع الفريق الملكي، في ظل عدم مشاركته أساسيًا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة «موندو ديبوريتفو» الإسبانية، إن صديقة اللاعب ألفارو موراتا، شوهدت في العاصمة البريطانية لندن تبحث عن منزل جديد لهما.

وتحدثت بعض التقارير عن رغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه يلعب دورًا ثانويًا في هجوم المرينجي، بعد كريم بنزيما.

وكانت العديد من التقارير أشارت أيضًا إلى رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، في التعاقد مع ألفارو موراتا وضمه لهجوم تشيلسي الصيف المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم البلوز دييجو كوستا.