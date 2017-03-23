محمد سعد عبدالحفيظ: اجتماع مجلس نقابة الصحفيين غير قانوني

كتبت ــ هاجر حسني:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع النقيب بأعضاء المجلس بعد انسحاب ٥ أعضاء منه دليل على محاولة اقصاء هؤلاء الأعضاء.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لــ"مصراوي" اليوم الخميس، أن لائحة قانون المجلس واضحة وتنص في المادة ١١ منه على أن عقد أي اجتماع لابد أن يكون بعد الدعوة إليه بـ ٢٤ ساعة، ولذلك فالاجتماع غير قانوني.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن "هناك مجموعة قررت فرض سياسة أمر واقع على الجميع وإقصاء أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية بينهم عضو حاصل على أعلى نسبة تصويت وهو جمال عبد الرحيم".

ولفت عبد الحفيظ إلى أن الأعضاء ال ٥ لم يتخذوا حتى الآن قرارات بشأن الفترة القادمة.

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كان، عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قد انسحبوا من الاجتماع الأول للمجلس، الخاص بتشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية.

وقال عبد الرحيم إن النقيب دعا لجلسة عادية لشرب الشاي، والتشاور مع الأعضاء وفوجئنا بأنه يريد عقد جلسة رسمية.