بالصور.. وفد طبي بالقوات المسلحة يدعم مرضى السرطان بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زار وفدٌ من كلية الطب بالقوات المسلحة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، اليوم الخميس، لتقديم الدعم له، على هامش تواجده لحضور فعاليات مؤتمر: "الأمثل في صحة المرأة" المقام بالمحافظة.

وضم الوفد خلال زيارته كلاً من: اللواء طبيب أيمن شافعي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، واللواء طبيب هاني حافظ وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والعميد طبيب أسامة عمر المنسق الإكلينيكي لقسم أمراض النساء ورئيس قسم النساء بمستشفى غمرة العسكري، والدكتور محمود العديسي رئيس قسم النساء بكلية الطب، والدكتورة هالة نجيب رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب، وذلك بحضور عددٍ من كلية الطب بالقوات المسلحة من السنة الثالثة والرابعة.

وأعلنت قيادات الأكاديمية الطبية العسكرية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمستشفى لخدمة مرضى السرطان والأورام بمحافظات: الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد، حيث تفقدوا أقسام علاج اليوم الواحد وقسم العلاج الإشعاعي وقسم العلاج الكيماوي وأعمال المسح الذري التي تتم على أعلى مستويات من الخدمة الطبية بالصعيد.