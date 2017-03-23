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إخلاء سبيل أحمد عز و3 متهمين أخرين في قضية "حديد الدخيلة"

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إخلاء سبيل أحمد عز و3 متهمين أخرين في قضية "حديد الدخيلة" إخلاء سبيل أحمد عز و3 متهمين أخرين في قضية "حديد الدخيلة"

مصراوي Masrawy

رجل الاعمال احمد عز

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، إخلاء سبيل أحمد عز رجل الأعمال وآخرون على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"حديد الدخيلة" .

وكان أحمد عز رجل الأعمال وصل منذ قليل بزي السجن "البدلة البيضاء"، لمحكمة التجمع الخامس، بصحبة هيئه دفاعه كاملة، وذلك تمهيدا للدخول لغرفة المداولة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس دائرة 6 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة. 

ووصل عز مع 3 متهمين أخرين من قيادات وزارة الصناعة وهم علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وكانت المحكمة قررت حبسهم في الجلسة الماضية في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت استمرار حبس عز، وإلقاء القبض علي علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار 3 متهمين أخرين بينهم أحمد عز، من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، 21 مايو. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، قد أمرت في جلسة 7 مارس ، بحبس رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ذمة اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

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