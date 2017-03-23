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جيران المقدم أحمد مالك: شهيد "جبل الحلال" كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (صور)

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مصراوي Masrawy

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (1)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (1)

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (1)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (1)

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (2)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (2)

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (2)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (2)

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (3)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (3)

جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (4)جيران المقدم أحمد مالك شهيد جبل الحلال كان يحدثنا دائمًا عن الشجاعة (4)

كفر الشيخ - إسلام عمار

خيم الحزن على أهالى منطقة قلين المحطة بمدينة قلين بكفر الشيخ، اليوم الخميس، عقب وصول نبأ استشهاد المقدم أحمد صلاح مالك الدشاش، 37 سنة، الضابط بالقوات المسلحة، في أثناء مشاركتة فى عملية مداهمة لجبل الحلال بسيناء، لاستهداف بؤر إرهابية، تختبئ فيها.

"الله يرحمك يا أحمد كان دائما شجاع.. الله يصبر أسرته".. تلك كانت كلمات تتردد على ألسنة أهالى مدينة قلين، من جيران الضابط، نظرًا لتمتعة بدماثة الخلق، ومحبة جيرانه، وفعله للخيرات، علاوة على أنه أصبح الشهيد الثانى بعد وفاة شقيقه.

وقال المهندس عاصم العقدة، أحد جيران الشهيد، إنه كان يتحدث بصفة دائمة، عن الشجاعة، والوطنية، وأحاديثه معهم كانت عبارة عن كيفية خوض أي ضابط أو جندى يتبع القوات المسلحة، لمعركة ضد أي عدو يريد استهداف ، مشيرًا إلى أن الشهيد يعد الإبن الأكبر لوالديه، والوحيد أيضًا لهما بعد مصرع شقيقه ضابط شرطة في حادث منذ ٣ سنوات.

يشار إلى أن أهالى مركز ومدينة قلين، يترقبون وصول جثمان الشهيد، قادمًا من سيناء، ليواري جثمانه الثرى بمقابر أسرته، بعد إقامة جنازة شعبية يتقدمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والمستشار العسكرى للمحافظة العميد سامح الجنوب.

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