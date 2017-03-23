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اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقنا

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اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقنا اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقنا

مصراوي Masrawy

اختفاء طالبة في ظروف غامضة بقنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

اختفت طالبة في الصف الثاني بمدرسة التمريض بدشنا، شمالي قنا، عن منزلها، في ظروف غامضة منذ الاثنين الماضي ولم تعد حتى الآن.

وكان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا قد تلقى بلاغًا، بتغيُّب رانيا الراعي علي، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني بمدرسة التمريض بمنطقة الصعايدة بدشنا، ومقيمة بقرية المراشدة عن منزلها منذ الاثنين الماضي، ولم تعد حتى الآن إلى منزلها.
وكشفت تحريات المباحث أن المتغيبة، استقلت "توكتوك" بالناحية الشرقية لنهر النيل، بعد أن كانت على متن "عَبّارة نيلية" مع جدتها قادمة من "المراشدة" إلى "دشنا".

وأكد مصدر أمني أن أجهزة المباحث بقنا تكثقف جهودها لإعادة الطالبة ولكشف ملابسات الواقعة.
وحُرّر عن ذلك المحضر رقم 473 لسنة 2017 إداري مركز شرطة الوقف، ولا تزال النيابة تتولى التحقيقات.
يُشار إلى أن هذه هي الحالة الثانية في مدينة قنا، بعد أن شهدت المدينة تغيب مارينا نشأت لبيب، 17 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، أثناء ذهابها إلى درس خصوصي في الثامن من مارس الحالي ولم تعد حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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