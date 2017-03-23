ننشر تفاصيل الجلسة المغلقة لاجتماع مجلس نقابة الصحفيين الجديد

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عبد الحفيظ: "اتفقنا أن نشرب شاى ونتشاور.. ولكننا فوجئنا بترتيبات لا تراعي الأعراف النقابية"

حصلت "التحرير" على تفاصيل الجلسة المغلقة لأول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين الجديد، الذي شهد انسحاب 5 أعضاء بالمجلس بسبب ما برروه أنهم حضروا من أجل جلسة ودية تشاورية حول تشكيل هيئة المكتب وليس دعوة رسمية.

عقدت الجلسة، عقب دعوة النقيب عبدالمحسن سلامة، لأعضاء المجلس، لاحتساء الشاي، والتشاور بشأن تشكيل هيئة مكتب النقابة، ولجانها النوعية، وإذا تم التوافق، عندها تبدأ الجلسة بشكل رسمي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه.

بدأ الاجتماع، في غضون الثالثة ظهرًا، وتبادل الأعضاء التحية والتهاني، لزملائهم الجدد، ثم فوجئ الحضور بطلب النقيب، من أيمن عبدالمجيد، عضو المجلس، بفتح محضر للجلسة، ما أثار حفيظة الأعضاء الخمسة، "جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر"، وقالوا للنقيب إنهم جاءوا في جلسة ودية لإحداث التوافق، حول تشكيل هيئة المكتب، واللجان، وإذا تم التوافق، يبدأ الاجتماع بالشكل الرسمي.

ثم وجه محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، حديثه للنقيب "إنك تخالف نص المادة 11 من لائحة النقابة، التي تشترط دعوة النقيب، لاجتماع المجلس قبل الانعقاد بـ48 ساعة"، انسحب عقب ذلك الأعضاء الخمسة، من الاجتماع وأصدروا بيانًا بهذا الخصوص.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الأعضاء الخمسة المنسحبين من أول اجتماع لمجلس النقابة، تمسكوا بحقهم القانونى فى الدعوة لعقد الاجتماع الرسمى قبل 48 ساعة من موعده، وفقا للائحة النقابة.

وأضاف عبد الحفيظ خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى، تم عقده داخل مبنى النقابة، أنه تم الاتفاق أمس مع النقيب عبد المحسن سلامة على عقد جلسة ودية اليوم للتوافق والتشاور حول تشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان، وأن تتم الجلسة الرسمية للمجلس عقب التوافق، متابعا: "وبعد ساعة من لقائنا به وصلت لنا رسالة من النقيب نصها أن النقيب يدعو لفنجان شاى للتشاور حول تشكيل هيئة المكتب، ولائحة النقابة تنص على أن أى اجتماع رسمى يجب أن يتم الدعوة له قبل 48 ساعة".

وتابع عبد الحفيظ قائلا: "دخلنا الجلسة الودية وشربنا شاى ورحبنا ببعض وشكرنا قلاش، ثم فوجئنا ببدء الجلسة الرسمية، ولكننا تمسكنا بنص اللائحة وهناك إصرار على الدخول إلى الجلسة الرسمية، واستشعرنا بأن هناك ترتيبات ما على التشكيل، لا تراعى الأعراف النقابية وحاول خراجة وبدر إقناع الحضور بنص اللائحة وأن نص الدعوة لا يحتاج إلى تأويل لكن النقيب طلب من أحد الزملاء أن يسجل محضر الجلسة".

واختتم محمد سعد عبد الحفيظ حديثه قائلا: "فى انتظار توجيه دعوة رسمية لتشكيل هيئة المكتب، واعتبرنا أن الاجتماع غير موافق للائحة وغير قانونى".

من جانبه أكد محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه طلب من النقيب عبد المحسن سلامة أن يكون الحكم بين أعضاء المجلس خلال تشكيل هيئة المكتب.

وأضاف محمد خراجة، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى، أنه طالب بالتوافق على تشكيل هيئة المكتب، متابعا: "أنا أقدم واحد، ولا أنتظر هيئة مكتب ولا أمين صندوق ولكن أنتظر أن أكون عضوا لخدمة كل الناس".

اللافت للنظر، أن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، واصل عقد اجتماعه التشاوري مع عدد من أعضاء مجلس النقابة في غرفة الاجتماع بالدور الثالث، رغم انسحاب 5 أعضاء من مجلس الصحفيين وعقدهم مؤتمرًا على سلالم النقابة لشرح ملابسات الاجتماع الأول، معلنين أنه باطل وغير موافق للائحة.