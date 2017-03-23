رئيس «ميدور»: تكرير 33.3 مليون برميل خلال العام الحالي

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قال الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة الشرق الأوسط للتكرير "ميدور"، إن الشركة تمكنت من تجاوز حاجز النصف مليار برميل، تم تكريرها بالمعمل منذ تشغيله في عام 2002 وحتى الآن، من خلال تعظيم استغلال إمكانياته والتشغيل الأمثل للوحدات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الشركة قامت خلال العام بتكرير حوالى 33.3 مليون برميل، والمساهمة في توفير حوالى 3 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلى، خلال العام بقيمة حوالى 1.2 مليار دولار.

وأوضح أنه تم بيع وتسليم هيئة البترول كامل إنتاج المعمل من السولار منخفض الكبريت والبوتاجاز، بواقع حوالى 1.7 مليون طن سولار و152 ألف طن بوتاجاز، بالإضافة إلى 879 ألف طن من البنزين عالى الأوكتين والريفورمات، و136 الف طن من وقود النفاثات، هذا إلى جانب توفير كميات من الفحم والكبريت لاستخدامات الشركات الصناعية والتجارية، بواقع حوالى 353 ألف طن من الفحم و50 ألف طن من الفحم البترولى و83 ألف طن من الكبريت.

جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب محمود حنفى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار إلى التركيز على تعظيم وتفعيل الأنشطة التي تسهم في توفير السيولة الدولارية، من خلال تصدير شحنات من الريفورمات ووقود النفاثات والفحم البترولى إلى الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية بلغت حوالى 392 مليون دولار، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الخلط والمزج بالمعمل، من خلال إبرام عقود مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في معالجة وتحسين منتج السولار بالمعمل، لتخفيض نسبة الكبريت، هذا بالإضافة إلى تفعيل نشاط التخزين للغير، وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام صهريج تخزين داخل المعمل مقابل فئة تخزين.



كما استعرض رئيس "ميدور" موقف مشروع التوسعات المستقبلية بالمعمل، موضحا أن عام 2016 شهد الانتهاء من المرحلة الأولى للتوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 15%، وتشغيل برج التقطير المبدئى بنجاح بتكلفة استثمارية حوالى 18 مليون دولار، مشيرا إلى أنه جارى حاليا المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية التي تشهد زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 60%، إذ تم الانتهاء من مراجعة النواحى الفنية للمشروع، وجارى العمل على تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم للمشروع.