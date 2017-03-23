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نقيب الصحفيين يرد على المنسحبين: «رفضوا الديمقراطية لأنها لم تحقق ما يريدون»

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نقيب الصحفيين يرد على المنسحبين: «رفضوا الديمقراطية لأنها لم تحقق ما يريدون» نقيب الصحفيين يرد على المنسحبين: «رفضوا الديمقراطية لأنها لم تحقق ما يريدون»

التحرير

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عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الأول، اليوم الخميس، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، وذلك لتشكيل هيئة المكتب.

وأكد النقيب، فى بيان رسمي، ضرورة التحلي بالمسئولية في هذه المرحلة الصعبة، التي تمر بها النقابة وضرورة النظر إلى المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، وهو ما أكده أعضاء المجلس إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة في محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس، وهو ما لن يتم السماح به مطلقًا.

ويؤكد مجلس النقابة، احترامه الكامل لإرادة الجمعية العمومية وقراراتها الانتخابية، وأن الباب ما زال مفتوحًا لتعاون الجميع دفاعًا عن المهنة ومستقبلها، وعن النقابة وجمعيتها العمومية، وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب وعدد من اللجان مع إرجاء تشكيل باقي اللجان إلي الجلسة المقبلة.

وكان النقيب قد وجه الدعوة إلى الزملاء للاجتماع للتشاور أولاً قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان ثم بدأت الجلسة الرسمية إلا أن هناك عددا من الزملاء انسحبوا من الجلسة، رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وهو الإطار الديمقراطي المتبع في كل التشكيلات والهيئات والمجالس.

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التحرير

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