ننشر صورة تشخيص الفيروس الغامض الذي يصيب سجناء وادي النطرون

التحرير

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حصلت «التحرير» على نسخة من صورة التشخيص الصادر من مستشفى طب قصر العيني قسم الأمراض الباثولوجية بشأن الفيروس الغامض، الذي يصيب السجناء وغيرهم ممن يتواجدون بمحيط سجن وادي النطرون.

وظهرت أولى حالات الإصابة للطالب أحمد الخطيب، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأصيب خلال فترة سجنه بمرض غريب تم تشخيصه في البداية بأنه اللوكيميا «سرطان الدم»، إلا أن التحاليل التي أجريت قبل أيام، بعد تأخير شديد، أثبتت إصابته بمرض نادر اسمه "الليشمانيا الحشوي"، الذي أصيب به السجين الشاب بسبب القذارة، التي تسود الزنزانة التي يقيم بها، وهو مرض يدمر مناعة الجسم، ويجعله عرضة للموت مع أول نزلة برد.

وينظم نشطاء على مواقع التواصل حملة إلكترونية لإنقاذ أحمد، بدأت بالمطالبة بإخراجه للعلاج، إلا أنها تطورت إلى المطالبة بالعفو الصحي عنه حتى يموت بين أسرته، بدلا من الموت وحيدًا في الزنزانة، كما أبدى هو شخصيًا مخاوفه في الرسالة الأخيرة، التي تم تسريبها لأمه، التي قال فيها: "أنا خايف أموت وحيدا بين حيطان الزنزانة".

كما دشن النشطاء قبل أيام استمارة تم طرحها للتوقيع على الإنترنت تطالب بنقل "أحمد" إلى المستشفى لتلقى العلاج، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الشاب الضحية.