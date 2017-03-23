الرحلة المصرية المتجهة إلى نيويورك تهبط في فرانكفورت لإنقاذ راكب

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تعرضت رحلة شركة مصر للطيران المتجه إلى نيويورك للهبوط في فرانكفورت؛ لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمه صحية.

يأتي ذلك قبل ساعات من تطبيق القرارات الأمريكية الجديدة على الركاب المصريين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمصدر مسئول فإن الرحلة رقم ٩٨٥ أقلعت في موعدها في العاشرة والنصف صباح اليوم من مطار القاهرة، متجهة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك، بطائرة من طراز البوينج B777/300ER وعلى متنها 201 راكبا، قامت بتغيير مسارها والهبوط بمطار فرانكفورت لإنقاذ حياة راكب، أصيب بوعكة صحية على متن الطائرة.

وقال البيان الصادر من شركة مصر للطيران إن ذلك "من منطلق حرص الشركة على صحة وسلامة عملائها الذين تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها".

وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، ويجري حاليا تجهيز الطائرة للإقلاع من مطار فرانكفورت، واستكمال رحلتها إلى مطار جون كينيدي بنيويورك.