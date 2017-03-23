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«القومي للمرأة» يهدي درع المجلس لـ«الداخلية»

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«القومي للمرأة» يهدي درع المجلس لـ«الداخلية» «القومي للمرأة» يهدي درع المجلس لـ«الداخلية»

التحرير

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استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، ووفد من قيادات الوزارة وظابطات قطاع حقوق الانسان .

وقد استهلت مرسى اللقاء بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الشرطة، وأكدت أن لقاء اليوم لتوجيه التهنئة إلى المجلس القومى للمرأة بمناسبة أعياد المرأة المصرية هو رسالة واضحة من الوزارة جاء لتقدير ودعم دور المرأة المصرية فى المجتمع، مشيدة بجهود اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ومساندته المجلس القومى للمرأة، من خلال التعاون الدائم والمستمر مع قطاع حقوق الانسان بالوزارة وجهودة واستجابته السريعه للمجلس.

كما وجهت مرسى التحية إلى جميع أمهات وزوجات شهداء الشرطة والجيش لتضحياتهن العظيمة بكل غال فى سبيل الوطن، ولزوجات ضباط الشرطة والجيش، مشيدة أيضًا بأزواج وأسر ظابطات الشرطة بوزارة الداخلية لمساندتهم الدائمة لزوجاتهن حتى وصلن الى هذه المناصب الهامة.

وفى ختام اللقاء قدمت الدكتورة مايا مرسى درع المجلس الى اللواء محمد يوسف تقديرا لجهود الوزاره فى دعم وحماية المرأة المصرية، وبدوره قدم اللواء محمد يوسف درع الوزارة للدكتورة مايا مرسى تقديرا لجهود المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية .

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التحرير

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