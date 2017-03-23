صور| إقبال متوسط في أول أيام معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

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شهدت فعاليات اليوم الأول لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، إقبالا متوسطا من قبل الزائرين، وأرجع أصحاب دور النشر ذلك إلى مراسم الافتتاح التي تسببت في إجراءات أمنية مشددة على مداخل المعرض مما أدى إلى عزوف أعداد من المواطنين، أملا في العودة في يوم آخر.

ويشارك في المعرض هذا العام لأول مرة دولة الصين في أجنحة المعرض، حيث تقوم الصين حاليا بحركة ترجمة واسعة في ترجمة كتبها للغة العربية، لافتا إلى أن المعرض فرصة للمثقفين للإطلاع على التجربة الصينية الأدبية.

ويستضيف المعرض هذا العام إيطاليا كضيف شرف، وينظم المركز الثقافي الإيطالي العديد من الأنشطة داخل المعرض، وتم تخصيص جناح خاص للكتب الإيطالية ومعرض للصور داخل المعرض.

وتضم أجنحة المعرض هذا العام أعمالا من 12 دولة عربية وأجنبية بجانب الأعمال المصرية، تتضمن أنشطة ثقافية وإصدارات و مشاركة عدد كبير من الأدباء والمفكرين والمثقفين من "فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، البحرين، عمان، الأردن، الإمارات، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا وروسيا."

كان غاب حلمي النمنم،وزير الثقافة، عن فتتاح معرض الإسكندرية الدولي للكتاب،اليوم الخميس، بمكتبة الإسكندرية،بمشاركة المثقفين والكتاب، وأناب "النمنم" الدكتور هيثم الحاج علي،رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب للحضور.