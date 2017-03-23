بالأسماء.. التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

مصراوي Masrawy

كتبت - هاجر حسني:

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تم اختيار خالد ميري عضو المجلس، وكيلا للنقابة ورئيسا لجنة القيد، وإبراهيم أبو كيلة رئيسًا للجنة الحريات.

وأضاف سلامة- في تصيحات له، الخميس- أنه تم اختيار حاتم زكريا، سكرتيرا عامًا، ومحمد شبانة، أمينًا للصندوق وتنمية الموارد، وأيمن عبد المجيد للجنة التدريب، وحسين الزناتي لجنة النشاط، وأبو السعود محمد لجنة الإسكان، مشيرًا إلى أنه تم ترك باقي اللجان لبقية الزملاء.

وكان 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين وهم: عمرو بدر ومحمود كامل ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وجمال عبد الرحيم، انسحبوا من اجتماع تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية.

وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الأعضاء الذين انسحبوا من اجتماع المجلس سيعقدون مؤتمرا على سلم النقابة لشرح تفاصيل الاجتماع.

وذكر عبد الرحيم أن النقيب دعا لجلسة عادية لشرب الشاي، والتشاور مع الأعضاء وفوجئنا بأنه يريد عقد جلسة رسمية.

وأضاف عضو المجلس: "هذا الاجتماع مخالف لقانون النقابة، والذي يقضي بعقد الاجتماع بعد ٤٨ ساعة من دعوة النقيب للأعضاء".

من جانبه، قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي عقد، اليوم الخميس، للنقاش حول تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية "قانوني".

وأضاف سلامة- في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع- إن بعض الزملاء حاولوا تعطيل الجلسة بانسحابهم، موضحا أنه يحترم الجميع والباب مفتوحا لأي شخص لخدمة الجمعية العمومية.

وتابع نقيب الصحفيين: "نحن مقبلين على مرحلة صعبة ولابد من أن يكون هناك انسجام بين فريق العمل في المجلس، وليس لدي موقف من أي زميل".

واستطرد سلامة: "حرصت عندما أرسلت الدعوة للزملاء أمس أن تكون الجلسة ودية يعقبها دعوة لعقد مجلس النقابة لمناقشة تشكيل هيئة المكتب للتوافق حول الاشخاص ومن الطبيعي عندما لا يكون هناك توافق يتم التصويت مباشرة وهو ما حدث"، مشيرًا إلى أن بعض الزملاء كان لديهم طلبات مسبقة لتولي لجان بعينها وقلنا لو لديهم أصوات هينتخبوهم خلاص، وفوجئنا بانسحاب بعض الزملاء.