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جوارديولا يمنع «البيتزا والشيكولاته» عن لاعبي مانشستر سيتي

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جوارديولا يمنع «البيتزا والشيكولاته» عن لاعبي مانشستر سيتي جوارديولا يمنع «البيتزا والشيكولاته» عن لاعبي مانشستر سيتي

التحرير

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وضع نظامًا غذائيًا معينًا للاعبي الفريق، والطاقم الفني أيضًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن جوارديولا منع لاعبي الفريق والجهاز الفني من شراء واستهلاك الشوكولاته خلال تدريب الفريق.

وأبلغ جوارديولا، جميع الموظفين أن هذا النظام سيتم اعتماده للحفاظ على البيئة الغذائية للفريق.

وكان جوارديولا فرض على اللاعبين تناول وجبتي الإفطار والغذاء في النادي.

ومنذ وصول جوارديولا إلى مانشستر سيتي، قام بمنع اللاعبين من تناول الوجبات الجاهزة مثل البيتزا والمعجنات، وبعض المقبلات إضافة إلى المشروبات الغازية.

وسمح، مدرب السيتي، للاعبين بتناول المكرونة والأرز واللحوم والأسماك والألبان ومشتقاتها، والفواكه بأنواعها والحبوب.

وأمر جوارديولا الجميع، بعدم شراء السكريات والشوكولاته داخل مرافق التدريب للنادي، وإن قام أحد بفعل هذا الأمر فسوف يطرد من حرم النادي.

ويهدف جوارديولا إلى تحسين الحالة البدنية  للاعبين، ويستعين أيضًا بلاعبة التنس السابقة سيلفيا تيرموليدا والتي تعمل أخصائية تغذية أيضًا.

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التحرير

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